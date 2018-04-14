Студія «Мамахохотала» збирає свої валізи і їде до Луцька

120 хвилин дуже смішних та сміливих жартів від гігантів молодіжного гумору

Студія «Мамахохотала» збирає свої валізи і…

Вирушає у великий концертний тур по містах України:

16 квітня - Луцьк

17 квітня – Ковель

18 квітня – Трускавець

19 квітня – Львів

20 квітня - Тернопіль

Ще в 2012 р зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.

Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.

Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет. Тому відривайся від дивана і екрану – приходь на новий концерт студії «Мамахохотала».

Що чекає на тебе?

Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які у твоєму місті, які ти побачиш і почуєш вперше.

СМІШНО І ОФІГЕННО!

ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!

Безбашено… і майже завжди інтелігентно…

А на десерт – актуальні жарти про твоє місто. І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.

* Якщо встигнеш придбати квитки, які швидко розкуповуються – якраз поки ти це читаєш.

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ЗБИРАЙ ДРУЗІВ ТА ПРИХОДЬ ВЕСЕЛИТИСЯ!

Квитки можна придбати у касах міста.