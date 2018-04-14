Студія «Мамахохотала» збирає свої валізи і їде до Луцька
16 квітня на Волинь завітає з концертом студія Мамахохотала.
120 хвилин дуже смішних та сміливих жартів від гігантів молодіжного гумору
Студія «Мамахохотала» збирає свої валізи і…
Вирушає у великий концертний тур по містах України:
16 квітня - Луцьк
17 квітня – Ковель
18 квітня – Трускавець
19 квітня – Львів
20 квітня - Тернопіль
Ще в 2012 р зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.
Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.
Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет. Тому відривайся від дивана і екрану – приходь на новий концерт студії «Мамахохотала».
Що чекає на тебе?
Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які у твоєму місті, які ти побачиш і почуєш вперше.
СМІШНО І ОФІГЕННО!
ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!
Безбашено… і майже завжди інтелігентно…
А на десерт – актуальні жарти про твоє місто. І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.
* Якщо встигнеш придбати квитки, які швидко розкуповуються – якраз поки ти це читаєш.
ТОМУ, ДОСИТЬ УЖЕ ЧИТАТИ
ЗБИРАЙ ДРУЗІВ ТА ПРИХОДЬ ВЕСЕЛИТИСЯ!
Квитки можна придбати у касах міста.