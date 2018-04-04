У Локачинському районі ремонтуватимуть сільські дороги

Жителі сіл Губин, Тумин, Залужне та Старий Загорів Локачинського району готові вдатися до радикальних дій через проблему транспортного сполучення.

Про це йдеться в запиті депутата Волинської обласної ради Вячеслава Рубльова ім’я голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка та директора департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Івана Мирки.

«З лютого 2018 року через відсутність дорожнього покриття перевізники відмовляються здійснювати перевезення у села Губин, Тумин, Залужне та Старий Загорів Локачинського району, а відстань до траси становить близько 7 кілометрів», - зазначив депутат.

За його словами сільські жителі готові перейти до радикальних заходів – перекриття дороги. Тому Вячеслав Рубльов просить посприяти у ремонті дорожнього покриття для налагодження руху перевізників з якими проводилися тендери.

Депутати підтримали запит.