Волинські депутати ініціюють розширення онкодиспансера

Можливості розширення відділень для лікування онкохворих в обласному онкологічному диспансері, доцільність перенесення хоспісу з території диспансеру, матеріальне забезпечення потреб обласної клінічної лікарні дослідили депутати обласної ради під час дня депутата 28 березня цього року. Для цього відвідали Волинський онкологічний диспансер, Волинську обласну лікарню «Хоспіс» та обласну клінічну лікарню.

Головний лікар Волинського онкологічного диспансеру Юрій Малімон ознайомив із умовами лікування пацієнтів у медичному закладі. За словами керівника, в онкодиспансері, на жаль, багато зношеної апаратури.

«Тривалий час лікарня не отримувала фінансування із обласного бюджету на придбання нового обладнання, – розповів керівник медзакладу. – На цей рік уже передбачені кошти для одного рентгенапарата, що замінить два. До речі, наразі один недіючий. Вперше чимала сума буде виділена на підтримку і обслуговування наявного обладнання, що дуже важливо для диспансеру. Коштів, звичайно, недостатньо. Зношені УЗД-апарати. Один минулого року отримали, але він не новий, часто виходить з ладу, не можемо дати гарантію, що довго працюватиме. Є сучасний лінійний прискорювач, але застаріла деяка радіологічна апаратура, обладнання для брахітерапії, гамотерапії, «Агати», які працюють ще з 80-х років. Добре, що цього року облрада передбачила більше півтора мільйона гривень на планову заміну джерела в одному з апаратів, то він ще працюватиме».

Та додає: на розгляд депутатів обласної ради розробляється обласна програма з онкології.

«Онкодиспансер передбачається фінансувати з двох джерел, – розповіла голова бюджетної комісії Ірина Вахович. – Перше – залишки медичної субвенції у розмірі 6,4 мільйонів гривень. Вся сума піде на придбання рентгенобладнання. Ми пересвідчилися, що обладнання справді дуже застаріле і потребує оновлення. Інше джерело спрямування коштів – це вільні залишки в бюджеті. Вони будуть спрямовані для підтримки обладнання і придбання джерела живлення для «Агату». Цим обладнанням користуються навіть люди з інших регіонів, тому важливо спрямувати на це гроші. Ще заплановано кошти на ремонт аварійної теплотраси».

Також депутати відвідали відділення хіміотерапії. Під час огляду, одна із відвідувачок звернулася за допомогою у розширенні відділення.

«В одній палаті по шість людей отримують лікування. Це особливо важко для особливих хворих, а влітку взагалі неможливо перебувати у палаті», – каже жінка.

«Медицина тривалий час фінансується за залишковим принципом, але здоров’я людини – це найбільш важливо, – переконаний депутат облради Володимир Кучер. - Добре, що сучасний склад депутатів обласної ради з увагою ставиться до цих питань, турбується про людину».

Не оминули обранці громади і операційну. Тут знаходиться два операційних ліжка, тобто водночас лікарі змушені оперувати двох хворих в одному приміщенні.

«Це недопустимо для такої лікарні, – переконана депутат обласної ради Ірина Вахович. – Треба вирішувати питання розширення відділення хіміотерапії та створення додаткових операційних. Зараз є декілька варіантів. Можна перенести хоспіс, що поруч, і відвести його двоповерхове приміщення для онкодиспансеру. Територіально це було б зручно й логічно. Але, щоб не провокувати соціальний негатив, будемо організовувати круглі столи для всебічного вивчення цього питання з усіма сторонами».

Депутати пересвідчилися, що у Волинській обласній лікарні «Хоспіс» усе злагоджено, упорядковано, до ладу. На його утриманні – 24 пацієнти з важкими хворобами, які потребують особливого догляду. Багаторічний керівник і засновник закладу Володимир Бачинський доводив депутатам переваги подальшого перебування хоспісу саме поблизу онкодиспансеру.

Водночас, укропівець Олександр Омельчук переконаний, що варто особливо звернути на умови лікування пацієнтів онкологічного диспансеру.

«Під час найближчої сесії буду підтримувати ініціативу про виділення коштів обласного бюджету для обслуговування обладнання обласного онкологічного диспансеру. Побачили умови перебування хворих у лікарні. Багато пацієнтів в одній палаті, тому треба розширити площі для онкодиспансеру. Вважаю, доцільним перенесення хоспісу на територію відділення обласної клінічної лікарні у Боголюбах».

Т.в.о головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор готовий виділити приміщення у відділенні обласної лікарні, що у Боголюбах, для хоспісу. За його словами, у гематологічному відділенні можна створити усі необхідні умови для функціонування закладу.

«Але варто, щоб це була окрема структура. Треба все правильно прорахувати, щоб бюджетні кошти використовуватися економно», – переконаний керівник.

За словами Івана Сидора, обласна клінічна лікарня організовує фахову підготовку персоналу на новій апаратурі, навіть за межами держави. Все орієнтоване на якість на надання медичних послуг.

«Дивуюся, коли кажуть, що в лікарні, нічого нема, – зазначає Іван Сидор. -– Все залежить від керівника, від його бажання розвивати медичний заклад. Ми прагнемо втиснутися в європейську систему».

Хоча потреби у фінансуванні нового обладнання для лікування волинян, звичайно, є.

«На обласну клінічну лікарню передбачено виділити кошти з вільних залишків обласного бюджету на придбання електрокоагулятора та імуносупросивних препаратів для хворих з пересадженою ниркою. На жаль, державна програма щодо підтримки хворих з трансплантованими органами не діє, тому змушені підтримувати їх з обласного бюджету», – розповіла голова бюджетної комісії облради Ірина Вахович.

Вивчення закладів комунальної сфери дає змогу депутатам пересвідчитися у доцільності спрямування коштів на конкретні потреби.

«Медична сфера – найбільш важлива і потребує підтримки від обласного бюджету, щоб волиняни отримували якісні медичні послуги, – переконаний керівник фракції УКРОП в обласній раді, радник голови облради Вячеслав Рубльов. – На найближчій сесії будемо відстоювати потреби закладів охорони здоров’я. Поїздка допомогла впевнитися, що питань у медичній сфері ще вистачає. Разом з депутатами працюватимемо над швидким вирішенням особливо гострих проблем».