Судді з Волині повідомлено про підозру

20 березня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Повідомлення про підозру підписане заступником Генерального прокурора – керівником САП Назаром Холодницьким.

Як з’ясувало слідство, суддя за грошову винагороду в розмірі 500 дол. США пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

Детективами НАБУ перевіряється можлива причетність інших служителів Феміди до вчинення вказаного злочину.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.