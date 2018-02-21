На Волині припинено незаконне переміщення через кордон обладнання на 1 мільйон гривень

Учора за наявною інформацією співробітників оперативно-розшукового підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби та в ході спільних з працівниками Волинської митниці ДФС заходів припинено спробу незаконного вивезення телекомунікаційного обладнання через кордон.

Переміщувалось обладнання, яке було у використанні, в двох вантажних автомобілях української реєстрації через пункт пропуску «Ягодин». Під час заходів перевірки встановлено, що на товар не було відповідних дозвільних документів.

За фактом виявленого правопорушення складено адмінпротоколи. Сума оцінки товару склала понад 1 мільйон гривень.