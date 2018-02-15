На Волині прикордонники виявили майже 300 ящиків тютюну для кальяну

Ще одне правопорушення виявили прикордонники Луцького загону на українсько- польському кордоні.

Так, учора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», відповідно до наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного переміщення товарів та вантажів через державний кордон України, прикордонниками було ініційовано проведення поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес». Автівкою прямував на в’їзд в Україну наш співвітчизник.

За результатами огляду, прикордонним нарядом спільно з представниками ДФС в автомобілі виявлено близько 300 ящиків, попередньо тютюну для кальяну виробництва Об’єднаних Арабських Еміратів, загальною вагою понад 2,2 тонни . Крім того, в автівці знайдено 90 літрів рідини, ймовірно для заправки електронних сигарет.

Виявлений товар вилучений для проведення експертизи та прийняття подальшого правового рішення.