На Волині оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору

У рамках кримінального провадження, що розслідується слідчими Служби безпеки України, оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури Волинської області.

Слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав дві тисячі доларів США неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка. Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому.

Правоохоронці затримали зловмисників у Луцьку після одержання всієї суми хабара.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою, Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури та підрозділом департаменту захисту економіки Нацполіції України.