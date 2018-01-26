Первинну ланку медицини Волині серйозно підсилять необхідною апаратурою та обладнанням

Кінець січня 2018-го додав важливу лепту в перелік виконаного у рамках компоненту «Медичне обладнання, медичні меблі та витратні матеріали». Адже саме зараз у 139 діючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини почергово надходить обладнання, придбане відповідно до тендеру ICB-G № 6.2.1.1 «Закупівля медичного обладнання, медичних меблів та розхідних матеріалів для 139 діючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини». Наразі це – портативні електрокардіографи Heaco ECG600G ((лот №1).

Учора, 25 січня, обладнання отримав Луцьк, сьогодні йог повезли на Ковель і Турійськ. Причому представник фірми-постачальника (а це ТОВ «Здраво») проводить невеличке навчання щодо особливостей підключення і користування приладами. Начальник управління охорони здоров'я міської ради Микола Якимчук наголосив, що це – лише перший крок. І в найближчі два місяці у кожному закладі з’явиться ще чимало необхідного для якісного надання послуг на «первинці».

«Загалом у рамках цього тендеру угоди підписані за 3-ма лотами. Й амбулаторії отримають офтальмоскопи портативні, стетофонендоскопи, тонометри механічні й манжети до них, ваги медичні, сумки-холодильники для транспортування біоматеріалу, пульсоксиметри, небулайзери, апарати Ротта, сумки-укладки лікаря», – уточнила консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук.

До слова, пропозиції, які надійшли за лотами №3 та 4, відхилила комісія з відбору. Тож триває підготовка до повторних торгів. Заплановано ще закупити ростоміри, кушетки, шафи для ліків з сейфами, маніпуляційні (інструментальні) та пеленальні столики, холодильники , гінекологічні крісла, а також експрес-аналізатори сечі й біохімічні експрес-аналізатори крові та необхідні для них реактиви.

Усе це, відповідно до документації, розподілять для 139 діючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

Довідково:

На компонент «Медичне обладнання, медичні меблі та витратні матеріали», відповідно до угоди, заплановано витратити 18 мільйонів 218 тисяч доларів США, що становить понад 60% від виділених на край 30 мільйонів доларів. Реалізовуючи його, 2 жовтня Світовий банк погодив Волині звіт з оцінки за пакетом ICB-G-6.2.1.1. «Закупівля медичного обладнання, медичних меблів та розхідних матеріалів для 139 діючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини». Пакет поділений на декілька лотів. Уже підписано три контракти на лот №1, 2 і 5. Поставка обладнання запланована на січень-березень 2018 року. Тож триває підготовка до повторних торгів за лотами № 3 і 4.

За пакетом ICB-G-6.2.2.1 «Закупівля медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів» у серпні 2017-го оголосили конкурсні торги, в листопаді розкрили цінові пропозиції. Триває їхня оцінка, завершення якої заплановано на лютий 2018 року.

Окремо придбають необхідне обладнання для новостворених амбулаторій. Також передбачені інші закупівлі медичного обладнання й розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів.