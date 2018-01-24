Як працювали волинські нардепи протягом сьомої сесії, - аналіз ОПОРИ

34 зареєстровані законодавчі ініціативи, 43 подані депутатські запити, 11 сутнісних виступів у Раді, - такими виявились результати моніторингу парламентської роботи волинських нардепів-мажоритарників Громадянської мережі ОПОРА за період з 5 вересня 2017 р. по 19 січня 2018 р.

Відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада проводить свою роботу сесійно. Однією з найважливіших складових сесії парламенту є засідання.

19 січня завершилася сьома сесія Верховної Ради України, яка розпочинала свою роботу 5 вересня 2017 р. За цей період в Раді відбулось 51 пленарне засідання парламенту. Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала, наскільки активно та ефективно працювали волинські парламентарі протягом сьомої сесії.

Для аналізу діяльності народних депутатів, які представляють Волинську область у Верховній Раді України, ОПОРА обрала п’ять основних критеріїв: відвідуваність (письмова, електронна реєстрація, присутність під час голосувань), законотворча діяльність (кількість зареєстрованих і прийнятих законопроектів і проектів постанов), голосування (участь у голосуваннях), депутатські запити (кількість поданих та розглянутих депутатських запитів), виступи (кількість сутнісних виступів у парламенті з трибуни і з місця).

Відвідуваність

За період сьомої сесії народні депутати Ігор Гузь (виборчий округ № 19), Сергій Мартиняк (виборчий округ № 20), Степан Івахів (виборчий округ № 21), Ігор Лапін (виборчий округ № 22) та Ірина Констанкевич (виборчий округ № 23) пропустили 17 пленарних засідань за даними електронної реєстрації та 48 - за даними письмової реєстрації.

Відповідно до отриманих результатів аналізу найкраще відвідує пленарні засідання Верховної Ради України народний депутат Ігор Гузь, у якого цей показник за даними електронної реєстрації становить 98,1%, а за даними письмової реєстрації - 100%. У народного депутата Ігоря Лапіна показник відвідуваності парламентських сесій за письмовою реєстрацією – 92,1%, за електронною реєстрацією – 94,1%. Представниця 23-го виборчого округу, народний депутат Ірина Констанкевич відвідала 92,1% пленарних засідань за електронною реєстрацією, а за письмовою реєстрацією – 86,3%.

Дещо більша розбіжність показників відвідуваності за письмовою та електронною реєстрацією спостерігається у народних депутатів Степана Івахіва та Сергія Мартиняка. Перший відвідав 96% засідань за електронною реєстрацією, натомість, за письмовою реєстрацією лише 58,8%. У другого показник відвідуваності за даними письмової реєстрації становить 68,6%, а за даними електронної - 86,3%.

Законотворча діяльність

За період сьомої сесії народні депутати, що представляють Волинську область у парламенті, зареєстрували загалом 34 законодавчі ініціативи (законопроекти та проекти постанов). Лише 4 з них (11,8%) набули чинності.

Найбільшу кількість законодавчих ініціатив за моніторинговий період зареєструвала позафракційна Ірина Констанкевич – 19. Народний депутат із фракції «Народний Фронт» Ігор Лапін став автором і співавтором 11 законодавчих ініціатив. На рахунку його колеги по фракції Ігоря Гузя 5 законопроектів та проектів постанов. «Пасли задніх» за цим показником протягом сьомої сесії двоє нардепів, що входять до депутатської групи «Воля народу», Сергій Мартиняк та Степан Івахів. Вони долучились до підготовки 3 і 1 законодавчих ініціатив відповідно.

Якщо говорити про показник ефективності законотворчої діяльності, то тут неможливо виділити лідера, оскільки четверо волинських мажоритарників (за виключенням Сергія Мартиняка) мають на своєму рахуну по одній законодавчій ініціативі, що набули чинності за моніторинговий період.

Голосування

Протягом сьомої сесії у парламенті відбулось 2 509 голосувань. Нагадаємо, що голосуючи народні депутати мають можливість визначитись, на яку кнопку натиснути: «За», «Проти» чи «Утримався». Не рідко народні обранці обирають також можливість «Не голосувати» за той чи інший законопроект, або ж узагалі відсутні у залі засідань під час голосувань за важливі законодавчі ініціативи.

З-поміж волинських представників у Раді найчастіше голосували протягом сьомої сесії народні депутати Ігор Лапін та Ірина Констанкевич. Відповідні показники голосувань у них становлять 37% та 36,4% відповідно. Нардеп Ігор Гузь обирав одну з трьох позицій під час голосувань у 22,4% випадків. Народний депутат Сергій Мартиняк голосував у 10,4% випадків. Натомість, найнижчий рівень голосувань у Степана Івахіва - 5,7%.

Разом з тим, найчастіше «Не голосують» у парламенті представники депутатської групи «Воля народу». Відсоток їх «не голосувань» становить 77,5% у Сергія Мартиняка та 89,3% - у Степана Івахіва. Під час близько половини голосувань у Раді «Не голосували» також Ігор Лапін та Ірина Констанкевич. Цей показник у них становить 50,6% та 48,2% відповідно. Найрідше обирає позицію «Не голосувати» Ігор Гузь із показником 38,7%.

Щодо присутності під час голосувань, то найдисциплінованішим волинянином у парламенті є Степан Івахів, який був відсутній лише під час 5% голосувань. 12,1% та 12,4% голосувань пропустили народні депутати Сергій Мартиняк та Ігор Лапін відповідно. У Ірини Констанкевич показник відсутности становить 15,4%. У свою чергу, народний депутат Ігор Гузь пропустив більше третини голосувань - 38,9%.

Депутатські запити

Протягом сьомої сессії волинські депутати-мажоритарники подали 43 депутатські запити і адресували їх Кабінету Міністрів України, Генеральному прокурору України, керівникам міністерств та відомств, місцевим органам влади.

Так, лідером за кількістю поданих депутатських запитів є народний депутат Ірина Констанкевич. На її рахунку за моніторинговий період 22 депутатські запити. Дещо менше - 14 депутатських запитів - подав за цей же період народний депутат Ігор Гузь. У нардепа Ігоря Лапіна налічується 7 депутатських запитів. Натомість, народні депутати Сергій Мартиняк та Степан Івахів не подали за цей час жодного депутатського запиту.

Виступи у парламенті

14 разів брали слово народні депутати-мажоритарники з Волині під час засідань парламенту за період сьомої сесії (з 5 вересня 2017 р. до 19 січня 2018 р.). Такими виявились результати аналізу Громадянської мережі ОПОРА.

За майже п’ять місяців парламентської роботи представникам Волинської області у Раді 14 разів надавали слово для виступів. Втім, у трьох випадках народні депутати Сергій Мартиняк, Ігор Лапін та Ірина Констанкевич передавали слово своїх колегам по парламенту. І лише 11 разів волинські мажоритарники виступали по суті з місця та з трибуни.

Головним «спікером» від Волині у парламенті за період сьомої сесії можна назвати народного депутата Ігоря Лапіна. У нього, за інформацією офіційного сайту Верховної Ради України, налічується 8 виступів. Дещо нижчий показник виступів у парламенті за цей період у народного депутата Ігоря Гузя – 3. Водночас, народні депутати Сергій Мартиняк, Степан Івахів та Ірина Констанкевич не мають жодного сутнісного виступу за моніторинговий період.

Моніторинг здійснюється ОПОРОЮ в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.