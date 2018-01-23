У Ківерцівській райлікарні відкрили оновлене пологове відділення

В Ківерцівській центральній районній лікарні урочисто відкрили оновлене пологове відділення. На ремонт приміщення кошти виділили Ківерцівська районна рада та Волинська обласна рада, а сучасне устаткування було придбане за кошти із фонду соціально-економічного розвитку.

Генеральний директор комунального закладу «Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання» Михайло Слижук зауважив, що ремонт пологового відділення проводився у два етапи.

«Минулого року ми відкрили першу чергу пологового відділення, і, відчувши підтримку влади, зробили усі необхідні організаційні роботи, аби закінчити ремонт другої черги цього відділення. На це були виділені 900 тисяч гривень з бюджету області і з районного бюджету надійшло 460 тисяч гривень», – розповів Михайло Слижук.

З бюджету обласної ради на ремонт було виділено 800 тисяч гривень. За ці кошти у медзакладі провели капітальний ремонт палат, залу для пологів, маніпуляційного кабінету та коридору.

«Оновлення нашого відділення відбулося саме завдяки фракції УКРОП у Волинській обласній раді. В нас відремонтували систему водопостачання та каналізації, замінили електропроводку, – каже завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням Ківерцівської ЦРЛ, депутат Волиньради від УКРОПу Людмила Тимощук. – Зараз в нас сучасний зал для пологів, гарні палати та комфортні умови для молодих мам».

Нове обладнання придбали за державні кошти. Їх з фонду соцеконому залучила народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

«Більше півмільйона гривень було виділено на нове устаткування для медзакладу. Придбали монітори, гістероскоп і інші вкрай необхідні речі для проведення якісних оглядів пацієнтів. Підтримка медичних закладів – це спільна робота місцевих депутатів, обласних, народного депутата, які живуть одними проблемами і націлені на їхнє вирішення», – підкреслила Ірина Констанкевич.

Голова фракції «УКРОП» у Волинській обласній раді, радник голови Волиньради Вячеслав Рубльов зауважив, що роботи у цьому медичному закладі ще багато.

«Хотілося б ще відремонтувати кімнати для медичного персоналу, щоб медики могли працювати і відпочивати в комфортних умовах. Це буде одним із наших завдань у 2018 році», – зауважив політик.