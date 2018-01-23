На професійно-технічні заклади Волині у 2018 році чекають нові укрупнення

В області затверджено План розвитку професійно-технічної освіти на 2017-2020 роки. Про це говорили 22 січня 2018 року під час оперативної наради у голови облдержадміністрації Володимира Гунчика.

Зокрема, за словами начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмили Плахотної, у 2017 році на фінансування 21 закладу професійної освіти області використано 223,7 млн. грн. Тим не менше, уже сьогодні існує дефіцит кваліфікованих кадрів у галузях матеріального виробництва та сфери обслуговування.

Станом на 1 січня 2018 року у 21 закладі професійної освіти, в т. ч. 3 - є структурними підрозділами ВНЗ, робітничу кваліфікацію здобували 8,5 тис. осіб більш як із 80 професій. Натомість контингент учнів за останніх 4 роки зменшився майже на 1,4 тис. осіб (на 1.01.2015 р.-9891ос., 2016р.-9616 осіб, 2017р.-9099ос., 2018 р.-8493). Виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів теж зменшилося і у 2017 р. склало 84,5% (план - 4125 ос., факт-3494), 2016 р.– 90,2% (план - 4162, факт-3758), 2015 р.-96,5% (план-4499, факт-4346). Працевлаштування випускників упродовж 3-ох останніх років перевищує 70% (2015-71,5%, 2016-74,5%, 2017-72,9%). Разом з тим, кількість не працевлаштованих через відсутність робочих місць за цей період теж зменшується (2015-5,2%, 2016-5,7%, 2017-2,6%).

– Сьогодні особливо актуальним залишається питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. Виникають нові вимоги до змісту і процесу підготовки працівників. Надзвичайно важливим чинником підготовки робітничих кадрів є навчально-матеріальна база, яка, відповідно до змін у виробництві, має постійно оновлюватися. Що ж ми маємо у професійно-технічних закладах сьогодні? Термін експлуатації більше 80% обладнання, устаткування та інструментів, тракторів і автомобілів, які використовуються у навчальному процесі, перевищує 20-30 і більше років, – повідомила Людмила Володимирівна.

Саме тому, як зазначила головний педагог краю, врахувавши усі позитивні та негативні моменти, на Волині розпочали активну роботу щодо створення якісної, гнучкої та практичної системи професійної освіти. Зокрема, удосконалюється співпраця із підприємствами-замовниками робітничих кадрів, соціальними партнерами, функціонує регіональна рада ПТО, накреслені шляхи реформування професійної освіти та здійснюється їх реалізація.

Що ж стосується конкретних заходів, то у 2017 році, відповідно до Плану розвитку професійно-технічної освіти на 2017-2020 роки, створено 2 заклади нового типу: Ковельський центр ПТО шляхом приєднання ПТУ №5 м. Ковеля до Ковельського профліцею та Нововолинський центр ПТО шляхом приєднання ПТУ № 11 м. Нововолинська до Нововолинського ВПУ.

У поточному році планується: до новоутвореного Ковельського ЦПТО приєднати ПТУ№22 смт. Луків (контингент 260 осіб), що дасть змогу утворити багатогалузевий центр ПО з контингентом 850 ос. Окрім того, на базі В-Волинського ВПУ, шляхом приєднання Оваднівського профліцею та Локачинської філії, утворити В.-Волинський ЦПТО з контингентом 1020 ос. Натомість на базі Колківського ВПУ, приєднавши Маневицький профліцей, утворити Колківький ЦПТО з контингентом 765 ос. Таке реформування дозволяє вилучити із мережі малокомплектні заклади з контингентом менше 400 осіб, оптимізувати використання фінансових, кадрових, навчальних ресурсів, підвищити імідж закладів ПО, забезпечити доступ учнів до якісної професійної освіти.

Слід також зазначити, що у 2017 році значно зміцнилася навчально-матеріальна база закладів освіти. Разом із тим, у минулому році професійна освіта Волині була учасником 7 міжнародних проектів. А це неабияк посприяло розвитку навчально-матеріальної бази закладів. Нині ж працюють над розширенням переліку професій тощо.

Насамкінець, Людмила Плахотна наголосила, що реформи, які проводяться в області, спрямовані на створення сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону та забезпечити рівний доступ до професійної освіти.

– Аби зупинити будь-які спекуляції на темі реформування професійно-технічної освіти, надайте усім районам та об’єднаним територіальним громадам області план реформування ПТО. Зберіть ще раз представників тергромад, запросіть помічників народних депутатів, депутатів обласної ради та надайте зведену інформацію детально, в розрізі кожного району, як саме проходитиме реорганізація, – сказав Володимир Петрович.

Окрім того, керівник найвищої виконавчої гілки влади в області звернув увагу на необхідності роботи із місцевими органами влади в даному напрямку. Зокрема, щодо надходження податків на доходи фізичних осіб та наповнення місцевих бюджетів під час реорганізації закладів професійно-технічної освіти.