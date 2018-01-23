Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат не може розраховувати на обласне фінансування

Тривають дискусії навколо діяльності Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Аби розставити усі крапки над «і», питання розглянули сьогодні, 22 січня 2018 року, на оперативній нараді у голови облдержадміністрації Володимира Гунчика.

Так, за словами начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмили Плахотної, заклад є комунальною власністю обласної ради, який реформований у 2009 році зі школи-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проектна потужність – 500 учнівських місць у навчальному корпусі та 360 місць у гуртожитку. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року №1152 у закладі розпочато всеукраїнський науково-педагогічний експеримент, а школу-інтернат реформовано у Володимир-Волинську спеціалізовану школу-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки». Однак, у 2017 році експеримент закінчився і такий тип закладу на даний час не відповідає новому Закону України «Про освіту».

– Протягом експериментальної діяльності, тобто 2010-2017 років, поступово змінювалася структура закладу, збільшувалася кількість штатних одиниць. Відкрито дошкільне відділення для місцевих дітей, зросла кількість учнів з міста Володимира-Волинського і становить сьогодні 46 відсотків, що не відповідає статті 90 Бюджетного кодексу України (не більше 30 відсотків) і не дає підстав для подальшого утримання за рахунок коштів обласного бюджету. Окрім того, відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту» створення мережі закладів дошкільної та початкової освіти не відноситься до компетенції обласної ради, – повідомила Людмила Володимирівна.

Тож з метою приведення у відповідність до чинного законодавства діяльності Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» обласною державною адміністрацією видано розпорядження від 27 грудня 2017 року № 599, яким зобов’язано управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації з 1 січня 2018 року передати Володимир-Волинській міській раді функції щодо здійснення фінансового й матеріально-технічного забезпечення Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» в установленому законодавством порядку.

Разом із тим, рекомендовано виконавчому комітету Володимир-Волинської міської ради включити в мережу закладів освіти, що фінансуються з бюджету міста Володимира-Волинського, відповідний заклад, згідно статті 89 Бюджетного кодексу України.

На жаль, нині Володимир-Волинська міська рада не ухвалює ніяких відповідних рішень, тому фінансування навчального закладу відсутнє. Як результат – діти отримали додаткові канікули.

– Продовжуємо працювати із Володимир-Волинською міською радою, адже законодавство трактує так. В обласному бюджеті кошти є. А позиція представників місцевого самоврядування мені не зрозуміла. Тому закликаю якнайшвидше включити інтернат в мережу Володимир-Волинських навчальних закладів та розпочати нормальну роботу. Адже на сесії обласної ради будуть прийняті усі рішення пов’язані із фінансуванням цього закладу, – наголосив Володимир Гунчик.