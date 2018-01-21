«Хонда» з підробленим реєстраційним талоном виявлена в пункті пропуску «Ягодин»

Вчора, 19 січня, в пункт пропуску «Ягодин» прибув громадянин Киргизстану на автомобілі «Хонда» 2001 року випуску. Під час здійснення заходів контролю, прикордонники Луцького загону виявили підроблений реєстраційний талон на цей автомобіль. Автівкою киргизької реєстрації громадянин прямував на в’їзд в Україну.

Наразі до Любомльського ВП ГУНП в Волинській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Транспортний засіб встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.