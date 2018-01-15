На Волині затримали чотирьох контрабандистів з гумовим човном та 8 ящиками сигарет

Учора прикордонники Луцького загону затримали чотирьох громадян України, які намагались незаконно переправити до Польщі через річку Західний Буг майже 4 тисячі пачок тютюнових виробів.

За інформацією оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби про можливу протиправну діяльність, правоохоронці за 20 метрів від державного кордону затримали двох невідомих осіб. Ще двох порушників військовослужбовці відділу «Грабове» виявили на березі річки Західний Буг. Побачивши правоохоронців, чоловіки покинули гумовий човен та два пакунки з куривом та вдалися до втечі. Під час затримання втікачів прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

У ході подальших пошукових заходів поблизу місця правопорушення правоохоронці знайшли ще два пакунки з тютюновими виробами.

Наразі безакцизний вантаж, що складався з 4 тисяч пачок сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Грабове». А на затриманих осіб складено процесуальні документи не тільки за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину кордону, а й злісну непокору законним вимогам прикордонників.