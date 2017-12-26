Архітектор Роман Литвин: Центральний парк у Луцьку став територією побутового самоствердження підприємців та прорабів

Про це 26 грудня під час круглого столу стосовно обговорення концепції реконструкції парку імені 900-річчя Луцька заявив архітектор-урбаніст Роман Литвин. Повідомляє Волиньпост.

На думку фахівця, позитивно, що для реконструкції парку імені 900-річчя Луцька розробляють єдину концепцію. На жаль, цього не сталося, коли відбувалася реконструкція Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Архітектор вважає, що у цьому випадку не врахували загальної картини. Тому згодом з’явилися окремі, аж ніяк не пов’язані між собою частини.

«Добре, що щось робилося, але знову ж таки, у нас в країні дуже багато речей робляться за принципом «краще ніж було». Ота маразматична алея страшних драконівських ліхтарів, де кожен живе своїм життям, незрозуміла алея парасольок, які то світяться, то не світяться. Це, розумієте, був такий конкурс «прорабської» архітектури, коли кожен хоче собі на маленькій діляночці самоствердитися… Конкурс побутового самоствердження на території публічного простору», - додав Литвин.

Адже правильніше, якби спочатку затверджували єдину концепцію, - вважає він.

На думку чоловіка, безумовним плюсом є те, що у парку з’явилися доріжки для бігу чи прогулянок. Але є й негативний бік питання – негоже, що різні доріжки викладені різною бруківкою.

«Питання закрите та місце втратило можливість бути кращим», - вважає фахівець. Мовляв, у Європі, до якої апелювали доповідачі під час обговорення, не дозволили б кожному робити все на свій смак – стелити різну бруківку чи встановлювати «там такий ліхтар, а тут інший».

Натомість перший заступник міського голови Григорій Недопад сказав, що це суб’єктивна думка архітектора. Мовляв, є багато позитивних відгуків. Гості із Польщі та Литви, які приїжджали на День міста, «були у захваті» від парку.

«Те, що, можливо, вам не до вподоби – це не факт, що воно комусь не подобається»,- сказав посадовець. Мовляв, коли підприємці щось роблять за свої кошти, важко їх ставити у дуже конкретні рамки.

Проте архітектор повторив, що має бути комплексне проектування. «Це не ми придумали, це придумав світ», - підсумував Литвин.