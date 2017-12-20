На Волині визначили людину року-2017

Найкращим людям краю вручили Ювілейну Премію «Люди Року-2017. Волинь»

15 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьк під гаслом «Творимо історію сьогодні» відбулася головна патріотична подія – Ювілейна Премія «Люди Року-2017. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».

На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний вклад у розбудову Волинського краю.

Церемонію нагородження прикрасили: учасниця національного відбору «Євробачення 2017» Анастасія Прудіус (КOLA), cуперфіналіст шоу «Х-фактор» Кирило Каплуновський та такі музичні гурти: «Шанс-Music», «Пластилін» та Анна Сліпчук, «Резус-Блюз» та Інна Кириченко, ансамбль Панфлейтистів музичного училища, а також бренд підліткового одягу та продюсерский центр «ПАРА SOLO Lifestyle» продемонстрував шоу-дефіле колекції Disco Light collection. Ведучими дійства були Сергій Скулинець та Вікторія Поліщук, образ якої ствоили бренд одягу «Два Кольори» та салон краси «Авангард Professional».

Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства було нагороджено героїв АТО. У номінації «Герої XXI століття» перемогу отримали:

Михайло Прокопів - полковник, командир 1-го батальону 14-ї ОМБр;

Отець Олександр Вронський - військовий капелан, волонтер, настоятель храму Преподобного Іова Почаївського міста Луцька;

Ігор Роживець - підполковник, командир 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 14-ї ОМБр;

Руслан Кашаюк - доброволець батальону "Айдар";

Володимир Повх - капітан міліції, старший інспектор патрульно-постової служби спецпідрозділу "Світязь";

Андрій Федун - солдат мінометної батареї 51-ї ОМБр;

Валерій Гонта - доброволець ДУКу, молодший сержант, командир бойової машини 54-ї ОМБр;

Василь Брагін - головний сержант розвідувальної роти 14-ї бригади, командир групи «Захід»;

Андрій Кострубський - військовий лікар-хірург, підполковник медичної служби;

Василь Тарасюк - лейтенант, командир 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальону 72-ї ОМБр

Останні роки були нелегкими для нас та нашої країни. Але увесь цей час усі свідомі громадяни держави робили вагомий внесок у її розбудову. Кожен на своєму місці, у своїй сфері діяльності старався та досі намагається покращити рівень нашого життя не лише словами, гучними гаслами, а конкретними справами. Премією «Люди року-2017» було нагороджено людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю.

«Волонтер року» – керівник волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський.

«Добрі справи» – Засновник Волинського волонтерського центру «Серце Патріота» Сергій Балицький.

«Лікар року» – завідуючий дитячим гнійним хірургічним відділенням Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Валентин Мартинюк.

«Відкриття року» – насіннєвий завод ТзОВ «П’ятидні», засновник Валерій Діброва.

«Впливовий краянин» – заступник голови державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримувала помічник депутата обласної ради Ольга Мисковець.

«Нове ім’я року» – приватний підприємець, депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук.

«Будівельна компанія року» – перший заступник генерального директора ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська.

«Ріелтор року» – керівник «Волинське агентство нерухомості» Лариса Мусійчук.

«Лідер енергозберігаючих технологій» – засновник ПП «Бош тепло» Сергій Шкода.

«Агродилер року» – Генеральний директор «Волинської фондової компанії» Олександр Спященко. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримував директор західної філії «Волинської фондової компанії» Олександр Покидюк.

«Аграрій року» – директор ТзОВ «П’ятидні» Валерій Діброва.

«Торгова марка року» – директор ТМ «Добра Хлібина» Вадим Левценюк.

«Професіонал року» – лікар-стоматолог, терапевт і ортопед, співвласник стоматологічного кабінету «Дент Лайф» Юрій Романюк.

«Спортсмен року» – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Іван Банзерук. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримувала дружина Івана – Катерина Банзерук.

«Юрист року» – адвокат Віталій Жуковський.

«Вчитель року» – «Вчитель біології КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО (за сумісництвом), заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук Галина Ягенська.

«Лідер медичної beauty-індустрії» – провідний спеціаліст «Beauty Art», засновник і керівник першого і єдиного відділення пластичної хірургіі на Волині Тетяна Зубанова.

«Юна гордість року» – піаністка, учениця Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена, клас викладача заслуженого працівника культури України Ірини Циганкової Тереза Верзун-Ролінгер.

«Музичний гурт року» – гурт «Шанс-Music» (вокал – Катерина, Юрій, Віктор, Армель, клавіші – Всеволод, труба – Володимир, соло-гітара – Дмитро, бас-гітара – Давид, ударні – Віталій, трамбон – Ігор, звукорежисер гурту – Влад, продюсер гурту – Сергій Скулинець).

Озвучили імена переможців почесні гості, серед яких були голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик; головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрей Михайло Бучак; перший заступник міського голови Григорій Недопад; радник голови обласної ради В’ячеслав Рубльов; перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик; голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська; Перший віце-президент федерації легкої атлетики України, президент федераціі легкої атлетики Волинської області, заслужений тренер України, власник приватного підприємства "Спортелітбуд" Володимир Рудюк; директор Волинського Центру розвитку Місцевого Самоврядування Анатолій Пархомюк; радник голови Волинської ОДА, співзасновник центру розвитку урядування Тарас Яковлєв; голова Луцької районної ради Валентин Приходько; перший заступник генерального директора ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська; Директор рекламного агентства «Телерадіокомпанія «Інтер-Волинь» Гловацька Валентина Іванівна; генеральний директор ПАТ «VGP» Ілля Мірецький; Завідувач відділом новацій та передових педагогічних технологій Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Ірина Шинкарук; власник магазину-майстерні «ВАШ Ювелір» Віктор Шеремета; директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко; директор комунального підприємства інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» Василь Дутко; засновник компанії "Energohome" Артем Орлов; пацієнт лікаря Валентина Мартиняка Руслан Сацюк з мамою Людмилою.

Вечір завершився на світському прийомі Премії «Люди Року-2017. Волинь», якийвідбувсяв «Opera» NEW Dance Club & Karaoke Restaurant. Для гостей лунали композиції відомих світових хітів у виконанні гурту «Шанс-music». Гості насолоджувалися вишуканими стравами та неповторним смаком ігристого італійського вина «Fragolino Novellina». А яcкравою ноткою завершення вечора став розкішний торт від солодкого партнера для гостей та кращих Людей 2017 Року.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Офіційні партнери: будівельна компанія ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», компанія «Gipsputs», компанія «ЕNERGOHOME», центр здоров’я та краси «Beauty Art», магазин чоловічого одягу «Daniel Rizotto», центр здоров’я та краси «Le Mark», центр контактної корекції зору «Ваша оптика», бар японської кухні «Сушиямі», бар «П’ятниця»; офіційний благодійний партнер: магазин-майстерня «ВАШ Ювелір», головний подарунковий партнер: бутік натуральної косметики «Organique», солодкий партнер: ресторан-кондитерська «Круаж»,пригощає офіційний партнер: «Fragolino Novellina». Спеціальні партнери: «Noble boutique hotel», магазин жіночого одягу «а.Тан by Andre Tan», центр естетології «Skinclinic», бутік краси та здоров’я «TianDe», салон краси «Авангард Professional», бренд одягу «Два Кольори» від якого були одягнуті ведуча вечора Вікторія Поліщук, організатор події Олена Бекеша та моделі Fashion-партнера MZM. Поліграфічний партнер: «ПромоМайстер».Партнери призового фонду: студія цифрових рішень«IT tree» та «МС Finty» Наталка Слюсаревська. Декорпартнер: студія «Любімка». Відеопартнер: Юрій Дідовець. Fashion партнер: MZM. Модельний партнер: ТМ «ПАРА SOLO». Фотопартнери: Олег Черненко, Cергій Назарук, Анна Андріюк.

Інформаційні партнери: телерадіокомпанія «Аверс», телерадіокомпанія «Сфера ТВ», «Волинська регіональна дирекція національної телекомпанії України». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FMГаличина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1». Інформаційне агентство «Волинські Новини», волинський інтернет-портал «VIP», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-видання «Відомості», інтернет-видання «Район.Луцьк», інформаційний портал «Волинь-інфо», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», онлайн-журнал «Welcome», сайт про зіркове життя www.starlife.com.ua. Рекламні агентства: «Глорія Імпекс», «Лавочка-Рекламочка», «Західсофтсервіс». Обласна громадсько-політична газета «Волинська газета», луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці», Рекламно-інформаційний тижневик «Волинський ринок», журнал «People UA»by НАСОЛОDA».

Традиційно відбулася благодійна акція «Бог у серцях». Серед учасників акції було розіграно ювелірний подарунок: золота підвіска від благодійного партнера «ВАШ Ювелір», а також цінні подарунки від партнерів Премії: комплекс «Розумний Дім» (Smart Home) Broadlink від компанії «Еnergohome», косметичний набір від бутіка натуральної косметики «Organique», подарунковий сертифікат від центру контактної корекції зору «Ваша оптика», та набір ігристого італійського вина «Fragolino Novellina». Усі подарунки знайшли свого щасливого володаря.

Зібрані кошти з продажу квитків та зібрані на благодійній акції «Бог у серцях» будуть спрямовані на дитячі будинки. До слова, організатори планують відвідати притулки для дітей у період Новорічних та Різдвяних свят.

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