На Волині визначатимуть «Людей Року-2017»

15 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьк відбудеться головна патріотична подія – Ювілейна Премія «Люди Року-2017. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».

На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний вклад у розбудову нашої неньки України.

Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства буде нагороджено героїв АТО, неймовірні історії яких гості події дізнаються з відеосюжету, представленого на екрані в день церемонії нагородження.

Цього року Премію вручатимуть у таких галузях: медицина, спорт, культура, будівництво, девелопмент, сільське господарство, харчова промисловість, економіка, громадська та суспільна діяльність тощо.В цілому нагороджуватимуться люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю.

Піднесену атмосферу створюватимуть учасниця національного відбору «Євробачення 2017» Анастасія Прудіус (покоління КOLA), випускник шоу «Х-фактор» Кирило Каплуновський та такі музичні гурти: «Шанс-Music», «Пластилін» та Анна Сліпчук, «Резус-Блюз» та Інна Кириченко, а також ансамбль Панфлейтистів музичного училища, театр мод «BabyFashion». Протягом дійства з вами будуть ведучі Сергій Скулинець та Вікторія Поліщук.

Тема події – «Творимо історію сьогодні». Сьогодні, зараз, в даний момент, потрібно жити, творити, вірити, мріяти і, звісно, діяти. Кажуть, що потрібно дивитися на країну очима своїх дітей, а не батьків, бо заради них ми здатні подолати будь-які труднощі та дійти до поставленої мети.

Традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях», до якої зможе долучитися кожен відвідувач урочистого дійства. Серед учасників акції буде розіграно ювелірний подарунок: золота підвіска від благодійного партнера «ВАШ Ювелір», а також цінні подарунки від партнерів Премії: комплекс «Розумний Дім» (Smart Home) Broadlink від компанії «Еnergohome», косметичний набір від бутіка натуральної косметики «Organique», подарунковий сертифікат від центру контактної корекції зору «Ваша оптика», та набір ігристого італійського вина «Fragolino Novellina». Вам лише потрібно зробити пожертву в благодійну скриньку на Червоній доріжці (16:00-17:00 год.) та зберігати номерок протягом проведення Церемонії Нагородження "Люди року-2017.Волинь". Також у всіх бажаючих відвідати головну подію року буде можливість придбати благодійні квитки на захід у касі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Зібрані кошти з продажу квитків та зібрані на благодійній акції «Бог у серцях» будуть спрямовані на дитячі будинки. До слова, організатори планують відвідати притулки для дітей у період Новорічних та Різдвяних свят. Давайте подаруємо дітям свято разом!