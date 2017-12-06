Мешканець Волині намагався незаконно вивезти до Польщі майже 4 тисячі пачок сигарет

Близько п’ятої ранку 23-річний українець прибув у пункт пропуску «Рава-Руська» та спрямував авто на смугу руху «червоний коридор», однак його маневр не завадив правоохоронцям приділити достатньо уваги огляду транспортного засобу. Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники виявили приховані тютюнові вироби. Загалом під обшивкою бокових стінок та стелі знайшли 3850 пачок сигарет.

Тютюнові вироби передали співробітникам фіскальної служби. Встановлення суми оцінки виявленої контрабанди триває.