На Волині вилучено велику партію контрафактного алкоголю та цигарок

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою вилучили у Ковелі партію контрафактних алкогольних напоїв та тютюнових виробів вартістю понад півмільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що четверо місцевих мешканців налагодили незаконне виробництво підробленого алкоголю у господарських приміщеннях власних домоволодінь.

Під час проведених за місцем проживання зловмисників обшуків правоохоронці вилучили понад три тонни спирту, 440 блоків контрафактних цигарок іноземного виробництва та фальсифікований алкоголь.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.