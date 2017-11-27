На Волині засуджено організаторів каналу нелегальної міграції

У жовтні 2016 року оперативно-розшуковими підрозділами Північного регіонального Управління Держприкордонслужби у тісній взаємодії з ВБЗПТЛ та СУ ГУНП у Волинській області було викрито та ліквідовано канал нелегальної міграції громадян Південно-Східної Африки та Сирії з України до Республіки Польща.

Так, двоє громадян Гвінеї у співучасті з двома громадянами України організували та незаконно переправили через державний кордон 6 громадян Гвінеї, одного громадянина Конго та одного громадянина Сирії. За надані «послуги» організатори отримали з них близько 12 тисяч доларів США.

За матеріалами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та за ч.3 ст.28 КК України «Вчинення злочину організованою групою».

В подальшому, в результаті проведених заходів злочинців було розшукано та затримано. Їм було оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після збору повної доказової бази та проведення усіх процесуальних дій в рамках досудового розслідування, кримінальне провадження було скеровано до суду.

В результаті тривалих судових слухань фігурантів кримінального провадження було визнано винними у скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.28 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на терміни від 3 до 7 років без відстрочки виконання покарання.