У Луцьку відбудеться щорічна благодійна акція “Миколай про тебе не забуде”

З 1 по 28 грудня 2017 року у Волинській області відбудеться щорічна Всеукраїнська благодійна акція “Миколай про тебе не забуде”. Головна мета акції - привітати дітей сиріт, дітей-інвалідів, дітей із неблагополучних сімей та дітей, чиї батьки перебувають у зоні проведення АТО, або загинули у зоні АТО, та подарувати їм подарунки до Дня Святого Миколая.

Особливістю акції є Фабрика святого Миколая, де волонтери формуватимуть подарунки. На Фабрику всі охочі зможуть приносити іграшки, солодощі, дитячі книжечки, канцелярське приладдя. Помічники Святого Миколая формуватимуть зібрані подарунки та розвозитимуть їх по домівках та реабілітаційних центрах області.

Благодійна акція “Миколай про тебе не забуде” проводитиметься на Волині одинадцятий рік поспіль.

Фабрика Святого Миколая знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 11 (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки).

Деталі за телефоном 066 669 25 57 (керівник проекту Володимир Бут-Гусаїм).