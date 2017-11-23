На Волині знають, як вирішити квартирне питання

Знаючи, на скільки критична ситуація з квартирними чергами на Волині, депутати облради вирішили виправляти ситуацію.

Сьогодні, під час засідання, депутати прийняли рішення змінити цільове призначення земельної ділянки з «обслуговування адміністративних та господарських споруд» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», що у Луцьку на вулиці Залізній, 33, площею 0,1775 гектара.

За словами голови облради Ігора Палиці, дві ділянки, що на вулицях Залізній та Січовій оголосять конкурс. Що стосується ділянки на Січовій, то перемогу вже отримав ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». 930 метрів квадратних, а це 20 квартир, отримає облрада. Аналогічний підхід, з його слів, забезпечать і щодо ділянки на вулиці Залізній. Ігор Палиця відзначив, що якби такий підхід запровадили у Луцьку раніше, то наразі у місті не існувало б квартирної черги. Він висловив також сподівання, що наступні рішення облради також ґрунтуватимуться на інтересах громади.

Наразі забудовник готовий надати перші 5-6 квартир, не очікуючи завершення будівництва. Загалом до розподілу буде 29-30 квартир.