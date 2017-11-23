У Волиньраді знову зявилась фракція "Самопоміч"

- Згідно рішення партійного об’єднання «Самопоміч» прийнято рішення створити фракцію в обласній раді у складі 4 депутатів: Зінкевич, Панасюк, Бабійчук, Кметь, - повідомив Ігор Палиця.

Головою фракції обрано Бориса Бабійчука.

Нагадаємо, у квітні 2017-го фракція «Самопоміч» припинила своє існування. На той час головою її був перший номер від "Самопомочі" Михайло Імберовський. Нині він позафракційний. Подейкують, обрав для себе зручну позицію - між Палицею та Гунчиком, так би мовити, і вашим, і нашим.