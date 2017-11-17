ГПУ: Волинські чиновники розкрадали гроші для АТО

Двом чиновникам Волинської обласної державної адміністрації оголосили підозри у справі про розкрадання під час будівництва другої лінії оборони в зоні АТО.

Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Зазначається, що діями зазначених службовців державі нанесено збитків на суму 6 977 090 грн.

"Підозру отримали начальник управління капітального будівництва та начальник управління технічного нагляду Волинської ОДА", – йдеться в повідомленні.

Луценко заявив, що підозрювані були замовниками та контролювали хід будівництва інженерних фортифікаційних споруд на території Володарського району Донецької області.

При цьому, за словами генпрокурора, збудовані цими особами та колишнім керівником сектору М споруди не придатні для використання у бойовій обстановці та небезпечні для життя та здоров’я військовослужбовців.

"На даний час тривають обшуки. До суду планується направити клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зазначив Луценко.

Генпрокурор також повідомив, що раніше підозру у цій справі вже отримав заступник голови Запорізької ОДА.

22 вересня Генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку використання бюджетних коштів на зведення фортифікаційної споруди другої лінії оборони у зоні АТО.