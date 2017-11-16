На Ягодині затримано чоловіка з психотропним вантажем (відео)

Переміщенню із Польщі таблеток психотропної дії запобігли співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДФС в пункті пропуску «Ягодин-авто» сьогодні вночі.

Інформацію про можливе переміщення наркотичних чи психотропних речовин через кордон прикордонники оперативних підрозділів Північного регіонального управління дізналися завчасно. В ході реалізації інформації прикордонниками Луцького загону спільно з представниками СБУ було перевірено рейсовий автобус «Мерседес», який прибув із Варшави у вищевказаний пункт пропуску.

В результаті огляду, в сумці громадянина України 1986 року народження - пасажира цього автобуса, було виявлено понад 300 грамів психотропних пігулок. Останній вдався до хитрощів, адже запакував таблетки, які заборонені до переміщення через кордон, в упаковки з-під цукерок «M&Ms» та «Skittles». Для цього чоловік висипав цукерки та наповнив упаковки таблетками. В одній із упаковок знаходилось 179 грамів таблеток, в іншій - 130 грамів загальною кількістю 250 штук.

По даному факту до СВ УСБ України у Волинській області направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення. Розпочато кримінальне провадження за ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).