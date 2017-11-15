На Волині на кордоні затримано неповнолітніх правопорушників

Учора, 14 листопада, на ділянці двох відділів прикордонної служби Луцького загону правопорушники спробували доправити в Польщу тютюнові вироби, однак їм це не вдалося.

Відпрацьовуючи інформацію на упередження, прикордонні наряди відділів «Рівне» та «Новогрузьке», до яких також входили курсанти академії, спільно зі співробітниками прикордонних оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби виявили на трьох різних напрямках 8 місцевих жителів, які незаконно перетнули контрольно-слідову смугу та знаходились поблизу державного кордону без документів. Скоріш за все, всі вони брали участь в оборудках контрабандистів, адже демонстративно здійснювали дії, які відволікали увагу прикордонників. Наприклад, від можливого руху групи контрабандистів, котрі планували перемістити ящики з тютюновими виробами по той бік кордону.

Проте спільні дії різних підрозділів прикордонного відомства викрили задум контрабандистів та вже незабаром під час перевірки навколишньої місцевості виявили дерев’яну кладку через контрольно-слідову смугу. А згодом, неподалік в чагарнику, охоронці кордону знайшли ще й 22 ящики сигарет, що були обгорнуті в поліетилен та підготовлені для переправлення через Західний Буг.

Сигарети загальною кількістю 11 тисяч пачок будуть передані органам фіскальної служби. Стосовно правопорушників, четверо з яких виявились неповнолітніми, а одному з них тільки виповнилось 14 років, прийняті відповідні рішення. Дитину передали батькам, з подальшим направленням клопотання до районного відділу Національної поліції щодо притягнення їх до відповідальності за неналежне виховання. Адміністративні матеріали по 16 та 17-річним правопорушникам направлені в районний суд для притягнення їх до відповідальності за порушення прикордонного режиму. На інших затриманих правоохоронцями накладено штраф за порушення прикордонного законодавства.