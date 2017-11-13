На Волині майже 3,5 тисячі сімей отримали довгострокові кредити за програмою "Власний дім"

Про це ст ало відомо під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань сільського господарства, продовольства.

Як зауважила заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Людмила Петриканин, програма «Власний дім» є найбільш дієвою програмою, за увесь час дії якої майже 3,5 тисячі сімей отримали довгострокові кредити на суму 76 мільйонів гривень на будівництво житла. Суть програми полягає у фінансовій підтримці індивідуальних забудовників шляхом надання їм довгострокових кредитів терміном до 20 років під 3% річних, багатодітним родинам – безвідсотково.

Сума кредиту визначається з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати граничного розміру кредиту в сумі 300 тисяч гривень - для спорудження нового житлового будинку, 150 тисяч - для реконструкції житлового будинку або для добудови незавершеного будівництва; 200 тисяч - для придбання житла.

Впродовж дії Обласної цільової програми підтримки індивідуального будівництва на селі «Власний дім» на 2012 - 2017 роки за 5 років і 8 місяців поточного року з бюджетів усіх рівнів всього спрямували 58,327 мільйона гривень, у тому числі з державного бюджету – 11,071 мільйона, з обласного – 29,916 мільйона, з районних – 17,331 мільйона, з бюджетів об’єднаних територіальних громад – 20 тисяч гривень. Кредити отримали 1607 сільських мешканців. На будівництво нового житла спрямували 35,684 мільйона гривень. Ввели в дію 245 нових будинків загальною площею 32 620 метрів квадратних, придбали 111 житлових будинків, на що спрямовано 6,649 мільйона, реконструювали 223 житлові будинки на 9,018 мільйона. Здійснили 280 підключень до інженерних мереж, на що спрямували 2,897 мільйона гривень. Із загальної суми коштів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво, реконструкцію та купівлю житла надали кредитів в сумі понад 2,5 мільйона гривень. Надали 200 кредитів власникам особистих селянських господарств на купівлю корів на суму 1,83 мільйона гривень.

Зі слів посадовця, програма діє в усіх районах області, втім, останнім часом з державного бюджету виділяють невеликі суми. Департамент звертається до міністерств з проханням підтримати важливу програму.