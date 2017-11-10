Німці готові звести переселенцям житло на Волині

Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин 9 листопада.

Голова громадської організації «Схід Фенікс» Світлана Бондаренко каже, що будувати житло для переселенців готовий німецький банк «KFW».

Інвестори можуть звести багатоповерхівку чи одноосібні будинки. У нас є 10 сімей, які зараз у складних обставинах, інші більш-менш облаштувалися. Якщо нам усе ж дадуть місце для будівництва, то ми готові, окрім житла для переселенців, збудувати 5 будинків для волинських воїнів АТО», - розповіла пані Світлана.

Та додала, що подібні проекти щодо будівництва соціального житла вже реалізували у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській областях.

Зауважимо, на Волині є 2947 переселенців, більшість з яких повертатися у старі домівки не планують.