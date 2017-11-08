Ремонт дороги Устилуг-Луцьк-Рівне йде повним ходом

На Волині тривають ремонтні роботи на автошляхах області. Зокрема, про перебіг та стан виконання говорили сьогодні, 8 листопада 2017 року, під час наради у голови облдержадміністрації Володимира Гунчика із розгляду питань ремонту, обслуговування і утримання доріг місцевого та державного значення, а також реалізації проекту поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.

Так, зі слів начальника Служби автомобільних доріг в області Анатолія Посполітака, за тиждень роботи на дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне виконали на суму 27 млн грн. Підрядні організації – ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ТзОВ «Автомагістраль-Південь» – активно продовжують ремонт дороги, тим паче, що погода сприяє. Разом із тим, триває підготовка до встановлення освітлення: прокладають кабель та облаштовують фундамент для електроопор. Окрім того, одна із сільських рад Луцького району виявила бажання встановити сучасне освітлення, на що готова витратити 1 млн 200 тис. грн власних коштів.

Що ж стосується зупинок, то як повідомили керівники районних державних адміністрацій, де простяглася дорога Устилуг-Луцьк-Рівне, роботи тривають. Зважаючи на значимість питання, вони особисто контролюють відповідний процес. Є певні застереження щодо фарбування зупинок восени, тому на цим ще працюють.

Слід зазначити, що вже завтра, 9 листопада 2017 року, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик працюватиме у Києві, де зустрінеться із Віце-прем'єр-міністром України Володимиром Кістіоном. Зокрема, говоритимуть про завершення ремонтних робіт автошляхів області та перспективи на 2018 рік. Не менш важливе питання – доведення індикативних показників т.зв. митного експерименту.

Нині ж під час наради, начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Володимир Степанов зауважив, що на рівні держави вже придбали 26 вагових комплексів. Відтак, до 1 грудня їх відправлять в регіони країни, на Волинь також. Як результат, постає питання щодо збільшення штатних одиниць для обслуговування комплексів. Між іншим, для області необхідно не менше 12 чоловік.

– Готуйте відповідну інформаційну довідку. Вже завтра проконсультуюся із даного приводу з Володимиром Кістіоном. Побачимо, що можна зробити, але питання також важливе, – зауважив Володимир Петрович.