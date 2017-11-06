Володимир Гунчик: На Волині шахти закривати не будуть

Щодо ситуації з волинськими шахтами: «Шахти продавати не будуть – накладено мораторій, є постанова Кабміну. Але є заборгованість величезна по енергетиці. Міненерго саме собі боргує. Є спеціалізовано структура, яка надає послуги, але ж і вона бере електроенергію з енергоринку. І за це потрібно розраховуватися. Є шахти, які підлягають реструктуризації, - шахта № 1. Голова облдержадміністрації неодноразово звертався, і думаю, правоохоронні органи мене почули, бо відкрито кримінальне провадження, відкрито обшуки на шахті № 1, виявлено додаткові порушення й зараз іде досудове розслідування. Порушення там, де продавалося обладнання, яке можна було використати для наших шахт – «Бужанки» і 9-ї. Воно просто вирізалося, вивозилося і здавалося під виглядом металобрухту. За допомогою громадських організацій, профспілок такі факти виявили і я подав документи до прокуратури. Якщо говорити про 9-ту і «Бужанку», то там немає таких серйозних зловживань. Швидше всього, основна проблема – організація роботи. Взявши на себе зобов’язання збільшити видобуток вугілля, генеральний директор Зорін його зменшив на 60 тисяч тон. Мотивують застарілістю обладнання. Але ж нічого не змінилося в порівнянні з 16-м роком. Ми добували за добу 900 тон, а сьогодні – 320 – 340 тон. І тому всі ці проблеми. При нинішній ціні вугілля ми би мали дебет, а не кредит».

«Позиція облдержадміністрації: повинно бути створене одне шахтоуправління. Волинське. Гендиректор цієї структури має бути директором 10-ї шахти. Однозначно. А всі директори шахт – його заступниками. Тоді була би вертикально інтегрована структури, яка не дала би розкрадати кошти. Ви ж бачите, що гроші на добудову «десятки» зависли… Якщо говорити за оцінкою 16-го року, то на добудову 10-ї шахти потрібно 800 мільйонів гривень. І шахту можна би було запускати повністю. Частинами – 350 мільйонів дали би змогу запустити першу чергу. Ще стільки ж – другу. І ще 100 мільйонів для виходу шахти на свою потужність. А вона – 3 тисячі 200 тон на добу. При тому, що вугілля з 10-ї не потребує енегозбагачення».