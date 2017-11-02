Керівнику управлінню юстиції на Волині закидають сприяння "рейдерським" схемам

Керівнику управлінню юстиції на Волині закидають сприяння "рейдерським" схемам

Волиньрада ініціюватиме звільнення Валентина Кухарика з займаної посади.

Джерело: Відомості

Як стало відомо, до обласної ради звернулися кілька представників  бізнесу Волині та громадських організацій  щодо незаконного захоплення майна підприємств та землі. Вони заявляють, що  в цьому  є підтримка головного територіального управління юстиції у Волинській області, яке через виконавчу службу сприяє "рейдерським" схемам. 

В той же час, головне управління через свої структурні підрозділи створює  штучні проблеми для комунальних підприємств.

Яскравий приклад -- складна ситуація, в яку потрапило ДКП "Луцьктепло". В цьому році   підприємство не змогло виконати запланованих профілактичних та ремонтних  робіт через те, що виконавча служба заблокувала його рахунки. 

"Державні органи юстиції, які здійснюють наглядову функцію і є гарантами дотримання законності,  навпаки повинні протидіяти рейдерським схемам та поглинанню підприємств. На Волині   спостерігається інша ситуація, коли в догоду певним оліргахічним структурам, страждають інтереси чесного бізнесу, а у випадку з таким стратегічно важливим для соціальної сфери комунальним  підприємством  як "Луцьктепло", ми можемо впевнено говорити про загрозу інтересам всієї територіальної громади від рейдерських  захоплень державних чиновників", - заявляє радник голови обласної ради Вячеслав Рубльов.

Він зареєстрував проект рішення Про звернення Волинської обласної ради до міністра юстиції України щодо діяльності Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Пропонується  рекомендувати Міністру юстиції Павлу Петренку  розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика.

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