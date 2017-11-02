Керівнику управлінню юстиції на Волині закидають сприяння "рейдерським" схемам

Як стало відомо, до обласної ради звернулися кілька представників бізнесу Волині та громадських організацій щодо незаконного захоплення майна підприємств та землі. Вони заявляють, що в цьому є підтримка головного територіального управління юстиції у Волинській області, яке через виконавчу службу сприяє "рейдерським" схемам.

В той же час, головне управління через свої структурні підрозділи створює штучні проблеми для комунальних підприємств.

Яскравий приклад -- складна ситуація, в яку потрапило ДКП "Луцьктепло". В цьому році підприємство не змогло виконати запланованих профілактичних та ремонтних робіт через те, що виконавча служба заблокувала його рахунки.

"Державні органи юстиції, які здійснюють наглядову функцію і є гарантами дотримання законності, навпаки повинні протидіяти рейдерським схемам та поглинанню підприємств. На Волині спостерігається інша ситуація, коли в догоду певним оліргахічним структурам, страждають інтереси чесного бізнесу, а у випадку з таким стратегічно важливим для соціальної сфери комунальним підприємством як "Луцьктепло", ми можемо впевнено говорити про загрозу інтересам всієї територіальної громади від рейдерських захоплень державних чиновників", - заявляє радник голови обласної ради Вячеслав Рубльов.

Він зареєстрував проект рішення Про звернення Волинської обласної ради до міністра юстиції України щодо діяльності Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Пропонується рекомендувати Міністру юстиції Павлу Петренку розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика.