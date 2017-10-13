У Локачинському районі вперше обиратимуть голову територіальної громади

Центральна виборча комісія призначила останні в цьому році вибори в 49 об’єднаних територіальних громадах, серед них і одна на Волині.

Депутатів та очільника громади обиратимуть у Затурцівській ОТГ Локачинського району. Вона стане першою громадою в цьому районі та 40 (!) на Волині.

Про це повідомили у Волинському регіональному відділенні АМУ.

– На жаль, так і не спромоглися завершити процес об'єднання Ратнівська та Маневицька селищні ОТГ, що мали всі підстави розпочати нове життя з 1 січня 2018 року, – ділиться розчаруванням Валентин Малиновський, консультант з правових питань Асоціації міст України у Волинському регілнальному відділенні.

Також консультант наголошує, що в грудні вперше відбудуться додаткові вибори депутатів у громадах, що приєдналися до ОТГ – Радошинській Голобської селищної та Хмелівківській сільської Зимненської об'єднаних територіальних громад.

Початок виборчого процесу у цих ОТГ стартує 4 листопада.

До речі, ЦВК розглянувши відповідне звернення Волинської облдержадміністрації,через відсутність правових підстав, не призначила додаткові вибори депутатів Павлівської сільської ради, Поромівської сільської ради Іваничівського району та Вишнівської сільської ради Любомльського району