У Локачинському районі вперше обиратимуть голову територіальної громади
2018-ий Волинь зустріне з 40 ОТГ.
Центральна виборча комісія призначила останні в цьому році вибори в 49 об’єднаних територіальних громадах, серед них і одна на Волині.
Депутатів та очільника громади обиратимуть у Затурцівській ОТГ Локачинського району. Вона стане першою громадою в цьому районі та 40 (!) на Волині.
Про це повідомили у Волинському регіональному відділенні АМУ.
– На жаль, так і не спромоглися завершити процес об'єднання Ратнівська та Маневицька селищні ОТГ, що мали всі підстави розпочати нове життя з 1 січня 2018 року, – ділиться розчаруванням Валентин Малиновський, консультант з правових питань Асоціації міст України у Волинському регілнальному відділенні.
Також консультант наголошує, що в грудні вперше відбудуться додаткові вибори депутатів у громадах, що приєдналися до ОТГ – Радошинській Голобської селищної та Хмелівківській сільської Зимненської об'єднаних територіальних громад.
Початок виборчого процесу у цих ОТГ стартує 4 листопада.
До речі, ЦВК розглянувши відповідне звернення Волинської облдержадміністрації,через відсутність правових підстав, не призначила додаткові вибори депутатів Павлівської сільської ради, Поромівської сільської ради Іваничівського району та Вишнівської сільської ради Любомльського району