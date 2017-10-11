На Волині напрацьовували модель надання медичних послуг в ОТГ

11 жовтня у Волинському Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся семінар «Практичні аспекти організацій надання медичних послуг в ОТГ Волинської області».

Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк розповів про особливості надання первинної медичної допомоги на Волині. За його словами, закон про медичну реформу ще не прийнятий, але не варто чекати його ухвалення, потрібно реалізовувати щось у цій сфері вже зараз.

За словами Анатолія Пархом’юка, на Волині є райони, які майже повністю увійшли до складу об’єднаних територіальних громад. Йдеться про Ковельський, Володимир-Волинський, Іваничівський райони тощо.

«Сьогодні ми ніякого рішення не приймаємо, але необхідне бачення, як ми будемо розвивати цей процес», - говорить Анатолій Пархомюк.

На думку експерта, громади можуть скористатися досвідом Центрів надання первинної медико-санітарної допомоги або законом про міжмуніципальне співробітництво і утворити власну структуру закладів охорони здоров’я, приміром, для кількох громад. «Одному важко тягнути воза», - зазначив Анатолій Пархом’юк. Щоправда, громади, які мають значний ресурс, таки можуть потурбуватися про медичне забезпечення власної громади самостійно. Тому він закликав присутніх до активного «мозкового штурму» на благо громади.

Завідувач відділом аналітичної обробки інформації акредитації та ліцензування обласного інформаційного аналітичного центру медичної статистики Марія Гогоша розповіла про майбутні так звані опорні амбулаторії, документи, які необхідні дя передачі медичної практики, які лікарі можуть працювати в ОТГ тощо. Також у своєму виступі спеціаліст повідомила про те, як нараховувати страж лікарям, як організовувати імунопрофілактику, лікування дітей у громадах тощо.

Головний спеціаліст відділу організації населення медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Рожко наголосила, що в об’єднаних територіальних громадах слід потурбуватися і про кадри для амбулаторій, і про контроль за наданням медичних послуг.

Експерт із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан назвала приклад Полтавщини, де діє комунальний медичний заклад, який фінансується різними громадами, тому волинським ОТГ є із кого брати позитивний приклад.

Правові питання існування медичних закладів в ОТГ пояснив юрист Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Андрій Погорілий.