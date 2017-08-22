На Волині прикордонники виявили понад 30 ящиків контрабандних сигарет

Учора на Волині прикордонники відділу «Новогрузьке» поблизу українсько-польського кордону виявили двох підозрілих осіб, які рухались у бік Польщі. Під час наближення прикордонників Луцького загону до порушників, невідомі покинули 24 ящики із контрабандними сигаретами та вдалися до втечі.

Другий випадок незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів зафіксовано також на ділянці відділу «Новогрузьке» на напрямку «Вишнівка-Хнишув». Спіробітники прикордонного відомства намагались затримати двох осіб, які прямували до державного кордону із підозрілим вантажем. Проте порушнки втекли, залишивши 8 ящиків незаконного курева.

У двох випадках наразі тривають заходи по встановленню причетних осіб. Виявлений товар передано працівникам фіскальної служби.