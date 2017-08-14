Ремонт дороги Луцьк-Володимир-Волинський планують завершити в цьому році

Цими днями голова облдержадміністрації Володимир Гунчик зустрівся із першим заступником керівника «Укравтодору» Олександром Харченком. Під час неї держчиновники обговорили питання, пов’язані з ремонтом дороги Луцьк-Володимир-Волинський. Як стало відомо, було узгоджено робочий план та контроль за якістю виконання робіт. Серед пріоритетних завдань – завершення ремонту автошляху цьогоріч, залучаючи кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.