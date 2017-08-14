Володимир Гунчик: нецільове використання природних запасів - це кримінальна відповідальність

- Я доповів міністру енергетики про ситуацію на підприємстві «Волиньторф». Сказав, що голова облдержадміністрації підписав розпорядження щодо продовження дії договорів оренди, однак ми отримали застереження від обласної прокуратури про те, що на період підготовки попередніх розпоряджень, за каденції тодішнього голови облдержадміністрації, були відсутні окремі документи, зокрема: немає чіткого визначення ділянок, де видобувають торф. Відсутні й підтвердження щодо глибини залягання торфу, – повідомив Володимир Петрович.

Як наслідок, голова облдержадміністрації звернувся до проектного інституту, Міністерства екології та природних ресурсів України з проханням надати підтверджуючи документи, аби під час підготовки до розробки цих родовищ зазначені роботи провели.

- Тому хочу поінформувати керівництво ДП «Волиньторф», депутатів обласної ради, що не маю жодних застережень стосовно роботи підприємства. Однак усі проведені дії повинні відповідати усталеній процедурі. Якщо торф залягає на глибині більше одного метра – це особливо цінні державні землі, а їх нецільове використання – це кримінальна відповідальність, – повідомив голова облдержадміністрації.

Так, основними завданнями робочої групи, яка працює на території підприємства «Волиньторф», є визначення реальних запасів торфу, меж земельних ділянок та раціональне використання територій.