На Волині відбудеться традиційне поетично-мистецьке свято «Лісова пісня»

5-6 серпня 2017 року в м.Ковелі та урочищі «Нечимне» Ковельського району відбудеться поетично-мистецьке свято «Лісова пісня», яке проводиться на Ковельщині з 2001 року. Воно започатковане з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу влади та шанувальників творчості Лесі Українки до місць, які колись надихнули нашу геніальну землячку на написання безсмертної «Лісової пісні».

Гостями 16-го фестивалю «Лісова пісня» будуть директор будинку письменника Національної спілки письменників України, заступник голови НСПУ Олександр Гордон; письменник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка В’ячеслав Медвідь; гості з Білорусі: Аксана Спрынчан – пісьменніца, дырэктарка Паэтычнага тэатра «Арт.С», Яраш Малішэўскі – музыка, гісторык, літаратар; голова Тернопільської організації НСПУ, відомий бард Олександр Смик; голова Житомирської організації НСПУ Світлана Штатська; головний редактор пригодницького журналу для дітей «Крилаті», відома письменниця Тетяна Винник; голова Рівненської організації НСПУ Ірина Баковецька, волинські літератори.

Заходи розпочнуться 5 серпня покладанням квітів до погруддя поетеси в Колодяжному Ковельського району та до пам’ятника поетесі в Ковелі. Гості відвідають Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, візьмуть участь у традиційній мистецькій годині в «сірому» будиночку Косачів. Того ж дня в Ковельській центральній районній бібліотеці відбудеться зустріч гостей свята з творчою інтелігенцією міста й району.

6 серпня о 12.00 годині в урочищі Нечимному за Скулином, на лісовій галявині відбудеться традиційне мистецьке дійство. Прозвучить уривок з «Лісової пісні» у виконанні акторів Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, народні пісні та обрядові дійства виконають учасники дитячої фольклорної студії "Жайворонок" під керівництвом Тетяни Ціхоцької, фольклорні колективи Ковельщини, виступлять поети, що завітають на свято.

Під час проведення свята діятиме розгорнена виставка-продаж книжок та виробів традиційних народних ремесел Ковельщини. Присутні на заході зможуть відвідати музей драми-феєрії «Лісова пісня», ознайомитися з місцевістю, яка колись надихнула Лесю Українку на написання шедевру.

Підготовку мистецької програми свята здійснює Волинська обласна організація Національної спілки письменників України, управління культури Волинської облдержадміністрації та відділ культури Ковельської райдержадміністрації.