У Луцьку горів готель (відео)

24 липня приблизно після опівночі на вулиці Кравчука у Луцьку пролунав потужний вибух. Хтось кинув вибуховий пристрій у вікно готельно-ресторанного комплексу Patio di Fiori. Пожежа виникла на першому поверсі. Прибулі за викликом рятувальники встигли евакуювати людей з приміщення готелю.

Як стало відомо, двоє осіб отруїлися чадним газом.

За попередніми даними, поліцейські підозрюють підпал. Розслідуванням займається поліція.

Окрім того, з'ясувалося, що поруч із приміщенням комплексу вночі невідомі підпалили чотири покришки, повідомляють Волинські новини.