У Луцьку збиратимуть кошти на храм у Волновасі

У Палаці культури міста Луцька, 6 липня відбудеться благодійний аукціон. Виручені на ньому кошти використають на будівництво храму Святого Миколая-Чудотворця у Волновасі.

Ідея звести духовний осередок у пам’ять про загиблих захисників України виникла у небайдужих до долі нашої держави краян у підтримку пропозиції покійного Луцького міського голови Миколи Романюка. Адже обласний центр Волині і місто Волноваха стали містами-побратимами у складний для історії України час – у період найкривавіших протистоянь російському агресору на Сході. І перші масштабні жертви тієї неоголошеної війни – бійці 51-ї окремої механізованої бригади, що були розстріляні поблизу цього місця 22 травня 2014 року.

«Луцьк – Волноваха: разом збудуємо храм», – закликають долучитися до проекту його ідейні натхненники. І мають на це право, здобуте позицією, яку вони зайняли одразу ж після початку вторгнення Росії на територію України. Адже нині за гуманітарну місію взялися люди, які свого часу стали фундаторами БФ «Волинь 2014». Волинянам розповідати про те, скільки цією структурою зроблено для допомоги воїнам АТО та їхнім родинам, не потрібно. Лишень мовою цифр – загальна сума, використана на різні доброчинні ціні, становить понад мільйон гривень. Тож і перші внески на храм у сумі по 100 тисяч гривень кожен – від підприємств ТзОВ Волинь-зерно-продукт (ТМ «Вілія»)та компанія «Модрн-Експо», очолювані, відповідно, Євгеном Дудкою та Петром Пилипюком. Проект храму з усіма відповідними розрахунками зробив Чорнуха Віктор, голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».

Загалом, вже відповідно до представленого проекту, не йдеться лише про зведення культової споруди. Бо до роботи взялися, створюючи не креслення маленького храму, а втілюючи в життя глобальну ідею, що лише віра – то шлях до спасіння, а єднання – могутня сила, що збереже нашу державу.

Отож, на території, виділеній на ці потреби, розробники проекту пропонують розмістити власне дерев’яну капличку, дзвіницю, гуманітарний центр із недільною школою та сквер. Сам храм сподіваються звести за найближчі кілька місяців.

Кошти на будівництво акумулюватимуть на окремому рахунку фонду «Волинь 2014». Наразі там – понад мільйон гривень. А загалом потреба – у межах 5-ти мільйонів. Гроші ці – це і кошти окремих доброчинців чи підприємств, перерахунок відсотку від місячного заробітку чи одноденної зарплати. Для абсолютної прозорості та підзвітності їх можна переглянути на сторінці http://volyn2014.org.ua/uk/Razom/ у мережі Інтернет.

А ще важливим аспектом у реалізації цього починання є те, що ініціатори спорудження храму мріють, щоб будівництво у Волновасі стало дійсно народним, щоб гарна ідея та її практична реалізація згуртували волинян та донеччан, ставши поштовхом до пошуку спільного та об’єднуючого начала.

Тож усіх охочих внести свою лепту у реалізацію духовно-патріотичного проекту організатори запрошують на благодійний аукціон, що відбудеться у Палаці культури міста Луцька у четвер, 6 липня, о 18.00. У концертній програмі – народний артист Богдан Сташків, народна артистка Надія Шестак, народний артист Василь Чепелюк, заслужений артист Адам Горбатюк, заслужений працівник культури України В’ячеслав Судима, лауреатка багатьох пісенних конкурсів Галина Конах.

Довідково

Пожертвувати кошти на зведення храму Святого Миколая Чудотворця можна за реквізитами: БФ «Волинь-2014» (ЄДРПОУ 39374494), на р/р 26004301625739, філія Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 303398, ЄДРПОУ банку 09303328.