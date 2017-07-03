Догралися: Ігор Поліщук склав повноваження секретаря луцької міськради

В. о. міського голови Луцька Ігор Поліщук написав заяву за власним бажанням про складання повноважень секретаря міськради. А ще повідомив, що позачергові вибори голови відбудуться 24 вересня і він збирається брати у них участь.

Він сказав, що порадився з головою облади Ігорем Палицею і вони спільно прийняли таке рішення. А ще він вважає, що ситуація в раді склалась непроста і він свідомо хоче відійти. Правда, не відомо, як поведуться люди, яких він призначив на посади: чи працюватимуть, чи підуть за своїм босом. У будь-якому випадку, швидше за все секретарем буде обрана людина, наближена до нинішньої більшості. Оскільки опозиційні до Поліщука політсили не збираються брати участі у голосуванні за нового секретаря Луцької міськради.