Догралися: Ігор Поліщук склав повноваження секретаря луцької міськради
Про це він повідомив під час сесії Луцької міськради.
В. о. міського голови Луцька Ігор Поліщук написав заяву за власним бажанням про складання повноважень секретаря міськради. А ще повідомив, що позачергові вибори голови відбудуться 24 вересня і він збирається брати у них участь.
Він сказав, що порадився з головою облади Ігорем Палицею і вони спільно прийняли таке рішення. А ще він вважає, що ситуація в раді склалась непроста і він свідомо хоче відійти. Правда, не відомо, як поведуться люди, яких він призначив на посади: чи працюватимуть, чи підуть за своїм босом. У будь-якому випадку, швидше за все секретарем буде обрана людина, наближена до нинішньої більшості. Оскільки опозиційні до Поліщука політсили не збираються брати участі у голосуванні за нового секретаря Луцької міськради.