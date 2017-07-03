На Волині затримано трьох контрабандистів тютюну

Здійсненню контрабандної оборудки на державному кордоні запобігли на Волині в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017» українські та польські прикордонники.

Спочатку прикордонний наряд відділу «Висоцьк» Луцького загону за 30 метрів від лінії кордону, на березі річки Західний Буг, затримав 2 громадян України. Їх прикордонники застали на гарячому - вони за допомогою мотузки саме здійснювали переміщення сигарет через річку Західний Буг. Двоє чоловіків виявилися місцевими жителями, один із них був без документів. Прикордонники негайно поінформували польських колег. Які в результаті пошуків на своїй території, біля берега річки, затримали громадянина Польщі та виявили 4 ящики сигарет.