Лучани вшанують память жертв розстрілу вязнів тюрми

23 червня 2017 року о 10.40 розпочнеться скорботна хода від Свято-Троїцького кафедрального собору до Замкової площі за участю представників підприємств, установ, організацій міста.

Об 11.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків, місць розстрілу на Замковій площі та панахида за загиблими.

На знак скорботи за жертвами розстрілу у Луцькій тюрмі 23 червня 2017 року передбачено приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств міста, державних підприємств, установ, організацій. На ринках, у закладах торгівлі та громадського харчування буде обмежено проведення розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики.

Влада Луцька запрошує усіх небайдужих долучитися до скорботних заходів, віддавши шану розстріляним в'язням Луцької тюрми.