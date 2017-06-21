У Луцьку змінився Порядок оформлення та реєстрації будинкових книг

Зміни ініційовані відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Луцької міської ради, який з січня 2017 року здійснює оформлення та реєстрацію будинкових книг. За п’ять місяців 2017 року оформлено, зареєстровано та видано 622 будинкових книг, до міського бюджету за надання даної кількості послуг зараховано 30 384,00 грн.

Практика надання цієї послуги працівниками відділу державної реєстрації речових прав показала можливість спрощення та удосконалення порядку оформлення та реєстрації будинкових книг у місті Луцьку.

Так, прийнятим рішенням виконкому:

змінено підхід до процедури подачі документів заявниками шляхом скорочення переліку документів до мінімуму та надання можливості тільки пред’являти необхідні документи ( документ про право власності на майно) для сканування адміністраторам ЦНАПу;

передбачено можливість надання послуги з оформлення та реєстрації будинкової книги одночасної із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно. Тобто заявник може одночасно подати дві заяви: на реєстрацію речових прав на нерухоме майно та на оформлення та реєстрацію будинкової книги. Такий підхід значно скоротить часові витрати заявників на отримання будинкової книги.

обов'язки щодо прийому заяв від заявників та видачі будинкових книг покладено на адміністраторів департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (далі – ЦНАП), тобто ЦНАП повноцінно виконуватиме функцію «фрон-офісу», як це і передбачається Законом України «Про адміністративні послуги». В свою чергу, відділ державної реєстрації речових прав буде виконувати функції виключно «бек-офісу» - здійснювати розгляд заяв, оформлення та реєстрацію будинкових книг без контакту з заявниками шляхом взаємодії з адміністраторами ЦНАПу.

За більш детальною інформацією щодо Порядку оформлення та реєстрації будинкових книг у місті Луцьку можна звертатись до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради: вул.Лесі Українки,35, т.777888; або до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Луцької міської ради: просп.Волі,8, т.771992, інформує відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.