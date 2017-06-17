На Волині вилучено «чорну касу» митниці

Прокуратура Волинської області спільно із Управлінням захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції Украіни УЗЕ області провела обшуки приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, а також за місцем проживання його керівника. Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за фактом системного зловживання посадовцями обласної митниці.

У ході обшуків вилучено "чорну касу" митниці – 90 тис доларів США та 290 тис грн. Також вилучено документи, які засвідчують незаконне походження коштів, отриманих в результаті контрабандного переміщення транспорту і товарів, 11 тонн не облікованого спирту, лінію із несанкціонованого виробництва підакцизних товарів, значну кількість не облікованої деревини.