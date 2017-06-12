У Луцьку через ДТП маршрутки госпіталізовано пятеро осіб

Учора вранці на вулиці Гнідавській в обласному центрі 23-річний водій маршрутного таксі за номером «9» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок ДТП водія та 11 пасажирів швидка медична допомога доставила до лікарні, з них 5 осіб госпіталізовали.

11 червня близько 11 години в чергову частину Луцького відділу поліції по лінії «102» надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Гнідавська трапилось ДТП із потерпілими. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Попередньо з’ясовано, що 23-річний водій, керуючи автобусом «Еталон», на вулиці Гнідавській, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок автопригоди водія та ще 11 пасажирів автомобілями швидкої допомоги доставили до лікарень міста. З них 5 осіб госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.