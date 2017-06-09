Поліщук звільнив директора Луцького КП «Парки та сквери»

Анатолія Трикуша звільнили з посади директора КП за угодою сторін. Тимчасово виконувати обов'язки директора КП «Парки та сквери» буде заступник Богдан Феденчук. Керівника згодом оберуть за результатами конкурсу. Про це повідомляє Конкурент.

Нагадаємо, про плани щодо звільнення Трикуша заговорили ще в середині травня. Також з посади пішов директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Іван Кубіцький.