Волинянина за вбивство дружини засудили до 15 років

Прокуратурою Волинської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вбивство 24-річним мешканцем селища Заболоття Ратнівського району його колишньої дружини та замах на вбивство її чоловіка.

Уночі 16 грудня минулого року раніше судимий за вчинення умисних насильницьких злочинів молодик після телефонної розмови з колишньою дружиною, яка повідомила, що вийшла заміж і не дозволить йому бачитися з трьома їхніми дітьми – 3- та 2-річною доньками й 1-річним сином – вирішив помститися жінці та її новому чоловікові.

Приїхавши о 3 годині ночі велосипедом у село Гута, він вибив двері в хату й напав із ножем на господаря оселі. Завдавши сплячому чоловікові не менше 8 ударів у голову, шию та спину, зловмисник кинувся переслідувати колишню дружину, яка прокинулася і кинулася втікати.

Убити жінку просто в хаті на очах у дітей йому завадив її чоловік, котрий спромігся ще стати на захист сім'ї, проте упав і знепритомнів від нових ножових поранень.

Другу свою жертву вбивця наздогнав уже надворі й кілька разів ударив її ножем у груди. Жінка померла.

Чоловік же, попри завдані йому численні поранення, вижив.

Суд, визнавши зловмисника винним у незаконному проникненні до житла, закінченому замаху на вбивство та навмисному убивстві (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), приєднав до призначеного за це покарання невідбуту частину покарання за вчинений раніше злочин й призначив чоловікові остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі.