Мешканця Горохівщини судитимуть за смерть співмешканки

Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 70-річним мешканцем села Терешківці Горохівського району тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його 49-річної співмешканки.

5 квітня 2017 року жінка святкувала свій День народження. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік, посварившись зі своєю жертвою, завдав їй понад 80 ударів ножем та дерев'яною палицею. Померла жінка від крововтрати.

Нині чоловіка, який щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Зауважимо, що санкція ч.2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.