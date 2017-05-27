Голова Волиньради заперечує подвійне громадянство

Народний депутат України Тетяна Чорновіл озвучила запит із вимогою перевірити, чи є у Ігоря Палиці подвійне громадянство. Документ скерували у СБУ.

«Я – громадянин України, ніяких інших громадянств у мене немає. Хай служба безпеки перевіряє. Відповідально заявляю: якщо у мене є подвійне громадянство, якщо це доведуть або покажуть, складу мандат голови обласної ради», – каже Ігор Палиця.