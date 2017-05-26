На Волині за хабарництво затримали екс-суддю (фото)

Слідчими слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито юриста, донедавна - голову одного із судів області, який одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн. від правопорушника за вплив на діючого суддю цього ж суду, щоб останній прийняв позитивне рішення у справі про адміністративне правопорушення.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про оголошення юристу повідомлення про підозру у зловживанні впливом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369-2 КК України).